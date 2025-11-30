Два человека погибли и один пострадал при атаках ВСУ в Белгородской области

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области погибли два мирных жителя, один получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Березовка Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. В результате двое мирных жителей скончались на месте, машина сгорела.

В селе Мощеном Грайворонского округа FPV-дрон взорвался на территории частного домовладения. Пострадавший был доставлен в больницу с осколочными ранениями, он находится в реанимации. В результате взрыва повреждены частный дом, хозпостройка и автомобиль.

По данным Минобороны, прошедшей ночью над Россией сбили 33 беспилотника, в том числе три над Белгородской областью и один — над Курской.

Алина Морозова