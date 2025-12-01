На содержание и ремонт дорог в Челнах выделят 29,6 млн рублей

На содержание и ремонт автомобильных дорог, мостов, подземных переходов и объектов дорожного хозяйства в Набережных Челнах выделят 29,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Общая площадь автомобильных дорог города составляет 5,98 млн кв. м, а протяженность — 681,7 км.

Подрядчик будет обеспечивать ручную очистку проезжей части, тротуаров и крыш домов от снега. Ему предстоит заниматься уборкой мусора на дорогах и мостах, заменой ограждений, покраской стен, покосом травы, вырубкой кустарников и расчисткой подходов к мостам. Кроме того, предусмотрена установка скамеек, урн и табличек с названиями остановок, а также замена стекол в остановочных павильонах и других объектах. В рамках ремонта дорожного полотна предусмотрены заделка трещин, ямочный ремонт, восстановление отмостки.

Работы будут проводиться до 30 декабря 2025 года. Заказчиком выступает исполнительный комитет города.

Ранее сообщалось, что на капремонт и содержание дорог в Набережных Челнах выделят 596,4 млн руб.

Анна Кайдалова