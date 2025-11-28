На выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию автодорог общего пользования в Набережных Челнах выделят 596,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Челнах на капремонт и содержание дорог выделят 596,4 млн рублей

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В перечень работ входят устранение ям, текущее содержание проезжей части и тротуаров, обслуживание сетей наружного освещения, а также благоустройство и озеленение. Согласно документации, общая площадь дорожной сети города достигает 6 млн кв. м, а ее протяженность — 681,7 км.

Финансирование осуществляется из бюджета Набережных Челнов. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Ранее сообщалось, что на капремонт дорог в Набережных Челнах выделят 38,9 млн руб.

Анна Кайдалова