В ярославской облдуме поднимут зарплату работникам аппарата фракций

В Ярославскую областную думу внесли проект постановления, предлагающий увеличить фонд оплаты труда работников аппарата фракции. Проект опубликован на сайте думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Как указано в пояснительной записке, в составе каждой фракции обычно только один работник. Его зарплата ограничена 1,95 должностного оклада депутата, что составляет 32 351 руб. При этом помощники депутатов получают больше — 47 770 руб.

Для устранения этого несоответствия проект постановления предлагает увеличить фонд оплаты труда до 2,4 оклада депутата, что составит 39 816 руб. Это позволит уравнять заработные платы работников аппарата и помощников депутатов. Принятие постановления увеличит расходы областного бюджета в 2026 году примерно на 716 тыс. руб. Проект постановления внесли руководители фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. Всего в облдуме шесть фракций.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее муниципалитет Ярославля поднял зарплату мэру, руководству муниципалитета и контрольно-счетной палаты.

Антон Голицын