Развожаев сообщил о состоянии пострадавшей при атаке ВСУ на Севастополь девочки

15-летняя девочка, пострадавшая накануне при атаке ВСУ на Севастополь, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, подростка могут отправить на лечение в Москву.

Губернатор рассказал, что ночью пострадавшей провели несколько операций. Однако ее состояние оценивается специалистами как нестабильное. «Если девочку удастся стабилизировать, то мы сразу начнем транспортировку пострадавшего ребенка в Москву»,— уточнил господин Развожаев в Telegram.

Девочка получила ранения при падении в Севастополе осколков сбитого беспилотника 30 ноября. Фрагменты дрона упали в парке Победы.