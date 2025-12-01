Сотрудник ГУР Рустем Фахриев был организатором предотвращенного в Крыму теракта

Организацией покушения на одного из старших офицеров Минобороны РФ в Крыму занимался 41-летний сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Украины Рустем Фахриев. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, в Крыму задержан местный житель — предполагаемый пособник Рустема Фахриева. В отношении него возбуждено дело о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК). Мужчину заключили под стражу.

Еще один участник преступной группы — завербованный сотрудником ГУР украинец (его имя не раскрывается). Тот должен был подорвать российского офицера в его личной машине. При задержании мужчина оказал сопротивление и был убит. У него изъяли средства связи с «куратором» и компоненты взрывного устройства.