ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного российского офицера в Крыму

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовило покушение в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны России в Крыму, сообщила ФСБ. Планировавший покушение украинец оказал сопротивление при задержании и был убит.

По данным ФСБ, завербованный мужчина должен был осуществить подрыв российского военнослужащего в его личной машине. Исполнитель теракта был нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль. У него изъяли средства связи «с куратором» и компоненты взрывного устройства. Имя и другие детали о предполагаемом преступнике не приводятся.

ФСБ назвала организатором теракта сотрудника ГУР Фахриева Рустема Саитхалиловича 1984 года рождения. Задержан один из его предполагаемых пособников, житель Крыма. В отношении него возбуждено дело о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), он арестован.

В августе в Донецкой народной республике были задержаны два предполагаемых агента ГУР Минобороны Украины. По версии ФСБ, они планировали теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований и командира добровольческого батальона.