Трамп назвал коррупцию одной из «сложных проблем» в переговорах с Украиной

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал коррупционный скандал на Украине как серьезное препятствие для мирного урегулирования конфликта. Об этом он заявил журналистам на борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

«Это определенно не помогает им (украинцам.—"Ъ")»,— добавил господин Трамп. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции «Мидас» в области энергетики Украины. Обыски прошли в том числе на работе и дома у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. 28 ноября он подал в отставку.

