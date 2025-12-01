Аукцион на право добычи песка за 333 млн рублей в Томской области не состоялся

Аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийных и валунно-глыбовых пород на участке Казанские юрты в Томской области не состоялся, так как на участие в процедуре не поступило заявок. Стартовый разовый платеж аукциона — 333,7 млн руб., следует из данных информационной системы ГИС «Торги».

В апреле 2025 года начальная стоимость лота составляла 512,2 млн руб., после чего она была снижена из-за отсутствия желающих приобрести лицензию.

Участок площадью 6,6 кв. км расположен на территории Томского района Томской области. Запасы по категории А составляют 1,8 млн куб. м, по категории В — 6,9 млн куб. м, по категории С1 — 15,5 млн куб. м. Лицензия предоставляется на 25 лет.

Лолита Белова