Около 50 депутатов прежнего созыва проходят в новый парламент Киргизии

В новый созыв парламента Киргизии проходят около 50 депутатов предыдущего созыва. Об этом свидетельствуют данные в автоматической информационной избирательной системе ЦИК республики, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Результаты основаны на обработке данных со всех считывающих урн. Они носят предварительный характер. Окончательные итоги выборов будут объявлены после ручного подсчета голосов.

Среди депутатов, которые проходят в новый состав парламента, — сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и парламентом Киргизии Гуля Кожокулова, сын экс-президента республики Сеидбек Атамбаев, брат главы госкомитета нацбезопасности страны Шайырбек Ташиев и другие.

25 сентября 84 из 89 депутатов парламента проголосовали за самороспуск. Досрочные выборы прошли 30 ноября.

Председатель парламента Нурланбек Тургунбек уулу пояснил, что решение о самороспуске принято для увеличения временного разрыва между парламентскими выборами и президентскими, которые должны состояться в январе 2027 года.

Парламент Киргизии седьмого созыва был избран в 2021 году, его полномочия истекали в ноябре 2026 года.