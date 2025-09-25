Депутаты парламента Киргизии проголосовали за досрочный самороспуск

Парламент Киргизии принял решение о самороспуске. Досрочные выборы должны пройти 30 ноября. Действующий 7-й созыв продолжит работать до прихода нового состава депутатов.

За досрочное сложение полномочий проголосовали 84 из 89 депутатов, передает AKIpress. Предложение о самороспуске парламента 15 сентября внесла на рассмотрение инициативная группа из 32 депутатов. 7-й созыв был избран в 2021 году, полномочия парламентариев истекали в ноябре 2026 года.

Председатель парламента Киргизии Тургунбек уулу пояснил, что самороспуск необходим для того, чтобы увеличить временной разрыв между выборами в парламент и выборами президента. Последние должны пройти в январе 2027 года.

В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о новой модели парламентских выборов. Прежде 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу, 36 — по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Новый закон предусматривает образование 30 многомандатных округов, в каждом из которых будут избираться по три депутата.