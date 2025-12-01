Коммунисты в красноярском парламенте будут добиваться отмены реформы МСУ

Фракция КПРФ в законодательном собрании Красноярского края инициирует пакет законов о пересмотре муниципальной реформы в регионе и восстановлении прямых выборов глав муниципалитетов. Об этом говорится в сообщении регионального отделения Компартии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Соответствующее решение принял пленум краевого комитета КПРФ. Он состоялся 29 ноября. «Упразднены десятки горсоветов и все поселковые и сельские советы! Цель — ликвидировать последние островки демократии и установить тотальный контроль»,— дается в сообщении оценка реформы местного самоуправления (МСУ).

Как писал «Ъ-Сибирь», 19 июня 2025 года в Красноярском крае вступили в силу законы «О территориальной организации местного самоуправления…» и «Об изменении территориально-административного устройства края…». Они ликвидировали двухуровневую систему МСУ и объединили в муниципальные округа ряд бывших районов.

Во фракцию КПРФ входят восемь человек. Всего в краевой парламент избираются 52 депутата.

Валерий Лавский