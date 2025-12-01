Трамп не намерен устанавливать для РФ сроки урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает никаких временных рамок для России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом господин Трамп сказал журналистам на борту самолета.

«У меня нет крайних сроков»,— отметил американский президент (трансляция велась на Youtube-канале Белого дома). Финальной датой он назвал завершение военных действий.

Дональд Трамп добавил, что переговоры с Украиной по новому мирному плану идут хорошо. По его словам, у сторон есть шанс заключить сделку. При этом сложной проблемой в процессе урегулирования остается коррупционный скандал на Украине, признал господин Трамп.

30 ноября в Майами прошли переговоры представителей США и Украины. Помимо госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, американскую сторону представлял зять президента США Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров. По итогам встречи господин Рубио говорил, что она прошла продуктивно, но не исключил дальнейшей большой работы.