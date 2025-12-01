Ladoga начала выпуск водки для рынка Индии

Группа Ladoga начала производство водки под брендом Shelter 6 для экспорта в Индию по заказу рэпера Адитьи Сингха (сценический псевдоним — Badshah), сообщили «Ъ» в компании. Реализацией продукции займется индийский Cartel Bros (виски The Glenwalk и The GlenJourneys, импортер Rodchenko Vodka).

Инвестиции в проект с индийской стороны составили около $5 млн (391,2 млн руб.). Водка Shelter 6 позиционируется в премиальном сегменте. В индийской рознице она стоит почти 2 тыс. рупий (1,75 тыс. руб.) за 0,75 л.

В планах Cartel Bros реализовать 3,5 млн бутылок за три года на 7 млрд рупий ($78,3 млн, или 6,12 млрд руб. в пересчете по курсу). Сейчас водку продают в штатах Махараштра и Гоа. С начала 2026 года дистрибуцию планируют расширить на всю страну.

По словам директора по экспорту Ladoga Руслана Григорьева, на индийском рынке белые спирты (водка, джин и другой прозрачный алкоголь) — одна из самых быстрорастущих категорий. Ее оборот сейчас составляет 260–370 млрд рупий ($2,91–4,14 млрд) в год.

