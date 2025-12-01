Росаккредитация: суд не запрещал ввоз в РФ праворульных машин

Росаккредитация пресекла незаконную выдачу свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) на несколько праворульных машин. Суд проверил правомерность действий ведомства и встал на его сторону. Однако полностью ввоз в Россию праворульных машин суд не запрещал, заверили в Росаккредитации.

На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщил, что в феврале несколько испытательных лабораторий Владивостока лишили аккредитации на выдачу СБКТС и электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Одна из лабораторий оспорила это решение. Арбитражный суд Приморского края решил, что у праворульных машин «или левая фара светит ярче правой (что запрещено), или присутствует переоборудование фар (тоже запрещено)». Из-за этого свидетельство безопасности таким авто выдать не могут. Как уточняет канал, доля праворульных машин в России составляет 8,8%, на Дальнем Востоке — 73%.

«Предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем»,— отмечается в пресс-релизе Росаккредитации.

В июле 2025 года МВД подготовило проект «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в котором предлагается пересмотреть подходы допуска к движению праворульных машин с учетом оценки рисков их пребывания на дорогах. МВД разъяснило, что о запрете на покупку и эксплуатацию таких авто речи не идет.