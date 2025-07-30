Стратегии поправили возраст

МВД опубликовало новый вариант стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года. После неверной трактовки пунктов документа СМИ и последовавшей реакции общественности министерство смягчило формулировки. Самым резонансным стал пункт, в котором МВД призывало разработать «комплекс мер» в отношении пожилых водителей старше 60 лет, так как они стали чаще попадать в аварии. Каких-либо ограничений и запретов для пожилых вводить не планировалось, но от этого раздела в стратегии МВД отказалось. Соответствующее решение принял лично глава министерства Владимир Колокольцев. Скорректирована и часть стратегии, где упоминались праворульные машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На regulation.gov.ru закончилось обсуждение проекта «Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года (и на перспективу до 2036 года)». В 57-страничном документе описываются разнообразные проблемы, влияющие на дорожное движение, которые нужно будет решить в течение 11 лет, в том числе стареющий автопарк, дорогие запчасти для ремонта, пьяные водители, рост числа электросамокатов на улицах и т. д. Стратегия является, по сути, планом действий для всех федеральных ведомств и регионов для сокращения к 2030 году смертности в авариях в полтора раза (по сравнению с 2023 годом) и уменьшения ежегодных экономических потерь от ДТП, превышающих 1 трлн руб.

Первая версия документа была опубликована 13 июля. Часть заложенных в нем тезисов была неправильно истолкована СМИ, в результате возник определенный (и, судя по реакции МВД, немалый) резонанс в соцсетях. Сейчас опубликована вторая, доработанная версия, “Ъ” изучил ее.

Изначально одной из проблем авторы стратегии обозначили аварии с участием пожилых водителей. В 2017–2024 годах число таких ДТП увеличилось на 25%.

Тренд этот виден и в 2025 году: за шесть месяцев, по данным ГИБДД, на 10% выросло число ДТП по вине водителей старше 70 лет. В проекте стратегии МВД указывало на необходимость «адаптации» лиц старшего поколения к участию в движении и «совершенствования механизмов определения их пригодности к участию в движении». Конкретных мер или ограничений не предлагалось. В СМИ и Telegram-каналах эти тезисы были поданы как предложения как-то ограничить в правах пожилых и что-то запретить.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что с учетом «мнений экспертов, высказанных в ходе обсуждения» из проекта по решению главы министерства Владимира Колокольцева решено убрать этот пункт целиком. Почти все замечания, попавшие в сводку поступивших предложений на regulation.gov.ru, также касаются части про возрастных водителей: у многих это вызвало искреннее возмущение, хотя никаких запретов не планировалось. «Остановитесь, пожалуйста, с вашими инициативами! Дайте спокойно нам дожить свою жизнь»,— написал автор одного из отзывов Анатолий Курочкин.

Пункт решено убрать «во избежание его неоднозначного толкования», ответили представители МВД.

При этом, обратил внимание “Ъ”, в проекте сохранен пункт, в котором подчеркивается, что «лица старшего поколения составляют треть от всех погибших пешеходов». С учетом демографических прогнозов (к 2036 году ожидается рост доли лиц в возрасте 60 лет в общей структуре населения с 24% до 27,7%) МВД все же сохранило тезис о необходимости «адаптации» пожилых пешеходов к безопасному участию в движении и развитии соответствующей инфраструктуры.

Определенный резонанс из-за неверных трактовок вызвала также часть стратегии, где предлагалось подумать о «пересмотре подходов» к допуску к движению праворульных автомобилей.

Такие машины, уверены в МВД, создают более высокий, чем леворульные, риск ДТП, поскольку автодорожная инфраструктура в РФ ориентирована под левостороннее движение. Сейчас на фоне санкций и повышения утильсбора фиксируется рост импорта «праворулек». Все это в совокупности может увеличить аварийность, говорится в проекте стратегии.

«В связи с появлением в массмедиа информации о якобы планируемом запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности,— заявила Ирина Волк.— Акцент планируется сделать на проведении просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения».

Смягчились также отдельные формулировки. Фраза про необходимость «пересмотра подходов к допуску» праворульных автомобилей в движение сменилась на более мягкий вариант с призывом «изучения возможностей обеспечения безопасности дорожного движения при эксплуатации транспортных средств с правым расположением рулевого управления на основе оценки рисков».

Остальные правки носят редакционный и косметический характер. Ожидается, что после утверждения стратегии правительство утвердит комплекс конкретных мер, направленных на повышение безопасности до 2036 года.

Иван Буранов