«Урал Опера Балет» получил премию «Онегин» за оперу «Алиса в Зазеркалье»

Екатеринбургский академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») получил оперную премию «Онегин» за оперу «Алиса в Зазеркалье». Постановка признана лучшим событием для детской аудитории, передает департамент информационной политики Свердловской области. Сама премия считается «оперным "Оскаром"».

Награда была вручена на церемонии награждения в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил артистов с победой. «Благодарю за серьезный вклад в развитие отечественной оперной культуры. Опера—сложнейший, но один из самых ярких музыкальнотеатральных жанров, который имеет крепкие традиции в Свердловской области. Екатеринбургский театр оперы и балета входит в число старейших на Урале: его история началась с небольшого музыкального кружка в 1870-е годы»,— добавил он.

Опера Ефрема Подгайца по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» была создана более сорока лет назад. Театр и его солисты неоднократно входили в число победителей премии «Онегин» в разные годы. За 10 лет проведения премии «Урал Опера Балет» получил семь наград, еще одну — Театр музыкальной комедии.

Ирина Пичурина