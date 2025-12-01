Число вакансий для специалистов по постановке задач ИИ в бизнесе выросло на 52%

За десять месяцев 2025 года количество вакансий для специалистов с навыками написания задач для нейросетей выросло на 52% год к году, до более 1,3 тыс., а число резюме соискателей — в 3,1 раза. Это следует из данных рекрутингового сервиса HeadHunter, с которыми ознакомился “Ъ”.

За упомянутый период медианная зарплата сотрудников с prompt-навыками, по данным HeadHunter, составила 138,9 тыс. руб. В Москве такие специалисты в среднем получают 171 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 121,7 тыс. На старте карьеры специалист будет зарабатывать от 60 тыс. руб., при этом зарплаты экспертов по написанию промтов достигают 320,7 тыс. руб. и выше.

По доле размещений предложений о работе из топ-3 регионов больше всего их приходится на Центральный федеральный округ — 74%. На втором месте — Северо-Западный округ (12%), на третьем — Приволжский (6%).

В SuperJob заявили “Ъ”, что видят по России рост вакансий, предполагающих наличие опыта работы с ИИ или навыков машинного обучения, в 2,3 раза за год. Требования к наличию prompt-навыков чаще всего встречаются в вакансиях для UI/UX-дизайнеров (разработчик цифровых интерфейсов), менеджеров по маркетингу, по продажам и работе с клиентами, product/project-менеджеров и графических дизайнеров, уточнили в компании.

Подробности — в материале «Ъ» «На кадры расставили нейросети».