Операторов связи обяжут перейти на отечественные сим-карты

Операторы связи должны будут постепенно переходить на отечественные сим-карты (USIM), рассказали «Ъ» в Минцифры. Ожидается, что с 2026 года компании смогут использовать только карты российского производства.

Минцифры разработало проект приказа, который устанавливает технические требования к сим-картам. Как сообщила пресс-служба ведомства, принятие документа «обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей».

Согласно проекту документа, операционные системы сим-карт и хранящиеся в ней криптографические ключи должны быть российскими. Кроме того, USIM-карты должны иметь заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.

