Министр обороны ЦАР поблагодарил Россию за помощь в войне с повстанцами

Центральноафриканская Республика (ЦАР) при помощи России вернула под контроль почти всю свою территорию, сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. Он добавил, что только в 2025 году российские инструкторы подготовили 2,6 тыс. военнослужащих ЦАР.

«Когда остальные смотрели со стороны, Россия и наши соседи протянули нам руку помощи. Благодаря такому сотрудничеству нам удалось вернуть под контроль практически всю территорию нашей страны. Практически все незаконные вооруженные группировки ЦАР сложили оружие»,— сказал Клод Рамо Биро в интервью «РИА Новости».

По словам министра, благодаря работе российских специалистов в ЦАР было подписано соглашение между последними действующими в стране повстанческими группировками — UPC, 3R и MPC. При этом, как уточнил глава оборонного ведомства, в стране остаются территории, где продолжают действовать боевики.

Гражданская война в ЦАР началась в 2012 году. Россия направляла в республику как военных инструкторов, так и оружие. Как минимум часть из них входила в состав ЧВК «Вагнер».