Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в 2025 году

Последняя неделя декабря 2025 года станет для россиян самой короткой рабочей неделей, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В разговоре с «РИА Новости» госпожа Бессараб уточнила, что рабочими днями на последней неделе месяца будут только 29 и 30 декабря — понедельник и вторник. 31 декабря будет выходным днем.

Новогодние каникулы станут самыми длинными за 12 лет — они продлятся до 11 января включительно. Следующие удлиненные выходные россиян ожидают через шесть недель после новогодних — 21,22 и 23 февраля.