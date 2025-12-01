Мирошник допустил изменение позиции Киева после отставки Ермака

Политический кризис на Украине может изменить подход Киева к переговорам, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака власти страны могут перейти к более прагматичной позиции.

«Кризис, который на Украине происходит, создает определенные дополнительные возможности для того, чтобы Украина выбрала более прагматичный путь, нежели продолжение отыгрывать интересы западников, которые заказывают эту музыку»,— сказал господин Мирошник газете «Известия».

Как добавил дипломат, отставка Андрея Ермака «вряд ли отрицательно скажется на продолжении переговорного процесса». По его словам, экс-глава офиса президента Украины на протяжении шести лет участия в Минских и нормандских переговорах «все время разыгрывал партию на развал переговоров».

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Ранее его имя упоминалось в антикоррупционном расследовании в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого антикоррупционные органы Украины считают причастным к хищениям в сферах энергетики и обороны.