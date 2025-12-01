Депутат Боярский заявил о завершении импортозамещения WhatsApp

Работа по замене мессенджера WhatsApp на российские аналоги близка к завершению, сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он добавил, что в России развивается мессенджер Max и «потакать американскому мессенджеру» причин нет.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский

Как указал господин Боярский, у корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), которой принадлежит WhatsApp, было достаточно времени для выполнения требований российского законодательства, но «не было сделано даже попыток». «Я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов»,— написал депутат в мессенджере Мах.

28 ноября Роскомнадзор заявил, что WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. В августе РКН начал вводить ограничения в отношении мессенджера. Как уточнило ведомство «Ъ», если требования российского законодательства так и не будут выполнены, WhatsApp в России будет полностью заблокирован.