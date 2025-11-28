Роскомнадзор пригрозил блокировкой WhatsApp

Роскомнадзор обвинил мессенджер WhatsApp в нарушении законодательства. Как сообщили «Ъ» в РКН, из-за этого мессенджер могут полностью заблокировать в РФ. Вчера в работе WhatsApp в Москве произошел массовый сбой.

«WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан»,— заявили в Роскомнадзоре.

Ограничения в работу мессенджера РКН начал вводить в августе — были заблокированы звонки. Роскомнадзор предупредил о продолжении введения ограничений и посоветовал пользователям переходить на «национальные сервисы».

«Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован»,— предупредили в ведомстве.

В конце октября жители регионов начали массово жаловаться на сбои в работе Telegram и WhatsApp. Роскомнадзор подтвердил, что принимал «меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров». На этой неделе член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал блокировку WhatsApp вопросом времени.