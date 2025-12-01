CNN: Мадуро заявил США о готовности уйти в отставку через полтора года

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе неформальных переговоров с представителями США заявил о готовности покинуть пост, но не ранее чем через полтора года, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как уточнили собеседники телеканала, администрация президента США отвергла предложение об отставке Николаса Мадуро через 18 месяцев. Белый дом настаивает на плане, который подразумевает немедленную отставку президента Венесуэлы.

Ранее The New York Times и The Wall Street Journal писали, что на прошлой неделе Дональд Трамп и Николас Мадуро общались по телефону. По словам источников WSJ, президент США угрожал применить силу, если президент Венесуэлы не уйдет в отставку добровольно.