Рынок коммерческой медицины в России может вырасти на 15%

Объем коммерческих медицинских услуг в России по итогам 2025 года может вырасти на 15% и составить 2,32 трлн руб., подсчитали в аудиторско-консалтинговой компании Kept. К 2030 году рынок коммерческой медицины может достигнуть 4,27 трлн руб.

Гендиректор консалтинговой компании Eqiva Дарья Шубина сказала «Ъ», что динамика отражает в первую очередь инфляцию. Согласно «Чек Индексу», средняя стоимость медицинских услуг в январе—октябре 2025-го увеличилась на 18% год к году. В натуральном же выражении спрос может показать снижение.

Как отметили в Kept, рост рынка коммерческой медицины могут сдерживать дефицит кадров и высокая стоимость оборудования. При этом аналитики считают, что драйвером может стать увеличение спроса на премиальное обслуживание и развитие корпоративных программ ДМС.

