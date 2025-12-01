Власти Литвы просят ЕК помочь вернуть застрявшие в Белоруссии грузовики

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и министр транспорта Юрас Таминскас обратились в Еврокомиссию с просьбой помочь в возвращении литовских грузовиков, задержанных на белорусской стороне границы. Они также предложили ввести новые санкции в отношении белорусских чиновников.

Как передает агентство BNS, в письме к ЕК Кястутис Будрис и Юрас Таминскас просят разработать «последовательный план действий ЕС по оказанию помощи европейским перевозчикам в Белоруссии». В обращении также звучит просьба решить проблемы с безопасностью на литовско-белорусской границе, которые связаны с беспилотниками и «контрабандными» воздушными шарами.

Власти Литвы заявляли, что при помощи метеозондов на территорию страны незаконно переправляют сигареты. С начала года конфисковано более 1,1 млн перевезенных по воздуху пачек. В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией. В ответ Минск ограничил движение грузовиков с литовской регистрацией на границе.

BNS пишет, что на территории Белоруссии остаются около 1,8 тыс. литовских фур и прицепов. Кястутис Будрис и Юрас Таминскас призвали ЕК ввести персональные санкции в отношении белорусских должностных лиц, которые могут быть причастны к запуску аэростатов с контрабандой.

