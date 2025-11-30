Чемпион подобрался к первому

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Катара, воспользовавшись ошибками в выборе тактики руководства команды McLaren. Четырехкратный чемпион мира сократил отставание от лидера чемпионата Ландо Норриса до 12 очков, а его напарника Оскара Пиастри опережает на четыре балла. Судьба титула решится через неделю в Абу-Даби. Норрису, чтобы впервые в карьере стать чемпионом мира, достаточно будет приехать к финишу третьим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонщик Макс Ферстаппен

Фото: Mohammed Salem / Reuters Гонщик Макс Ферстаппен

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Гран-при Катара, состоявшийся 30 ноября, вполне мог стать звездным часом Ландо Норриса. Британец прибыл на гонку, имея солидный, в 24 очка, отрыв как от напарника по McLaren Оскара Пиастри, так и от лидера Red Bull Макса Ферстаппена. Вариантов, при которых Норрис мог бы оформить титул, насчитывалось с десяток. Включая самый простой — победа в Катаре делала британца недосягаемым для преследователей. Конечно, все в спортивной жизни Норриса было бы еще проще, если бы на предыдущем этапе, в Лас-Вегасе, инженеры и механики McLaren не перемудрили и не подставили обоих своих гонщиков под дисквалификацию (на машинах Норриса и Пиастри контрольная планка, крепящаяся под днищем, оказалась тоньше допустимого). Но даже та катастрофа катастрофой по большому счету не была. Все можно было исправить.

Но в McLaren, похоже, вдобавок к уже имеющемуся титулу за победу в Кубке конструкторов и перспективе победы одного из своих гонщиков в личном зачете решили добавить звание самой непредсказуемой команды чемпионата.

Выступление легендарной британской «конюшни» в Катаре получилось таким, что уже после финиша Оскар Пиастри заявил: «Не знаю, что сказать. Просто нет слов».

И это было вовсе не проявление восторга, а скорее констатация непонимания того, как можно было на ровном месте все разрушить.

Пиастри хочется посочувствовать особенно. В Катаре австралиец, долго лидировавший в чемпионате, но с наступлением осени растерявший свой блеск, вроде как пришел в себя. Он был лучшим в квалификации к спринту, лучшим в спринте, лучшим в квалификации к основной гонке. Он хорошо отработал старт, первым нырнул после него в поворот и, учитывая, как трудно на катарской трассе обгонять, устремился вроде бы к победе. Но вместо этого на финише он был только вторым, притом что на трассе то его никто не обгонял.

Беды Норриса, если оценивать по потерянным относительно стартового местам, были еще страшнее. Но тут он и сам отчасти виноват — не надо было зевать на старте и пропускать вперед Ферстаппена. Однако если не считать голландца, то ведь и Норриса больше никто не обгонял. А оказался он в итоге четвертым. И это еще повезло. Он должен был быть лишь пятым, но на последних кругах Кими Антонелли (Mercedes), в которого Норрис уперся без шансов на обгон, как-то резко сбавил темп и пропустил британца вперед. Но причина бед и Пиастри, и Норриса одна — странные решения боссов McLaren.

Тут надо пояснить, что в Катаре по рекомендации Pirelli было решено, что гонщики не могут использовать один комплект покрышек более 25 кругов (трасса сложная для резины, и итальянские шинники опасались эпидемии взрывов и проколов колес). То есть круги, на которых все поедут на пит-стопы, были заранее известны. На седьмом круге Нико Хюлькенберг (Sauber) и Пьер Гасли (Alpine) не поделили дорогу, столкнулись, и на трассе появилась машина безопасности. Все команды дружно скорректировали планы и позвали гонщиков менять колеса. Кроме McLaren. Когда Норрис поинтересовался у своего гоночного инженера, не стоило ли им пойти на пит-стоп, ему сообщили, что все из-за такой поспешности лишились гибкости в выборе тактики. Выходило, что у McLaren теперь этой гибкости хоть отбавляй. На деле же это был решающий момент гонки.

Ведь вышло, что за счет более свежей резины Ферстаппен сначала удержался за обоими McLaren, а после второй смены резины оказалось так, что голландец оторвался от Пиастри, переместившегося на второе место, на полтора десятка секунд.

Норрис и вовсе выпал в конец первой пятерки. Времени, чтобы что-то исправить, уже не было. Достать Ферстаппена (это была его седьмая победа в сезоне, по этому показателю он догнал и Пиастри, и Норриса) уже никак не удавалось.

После гонки Пиастри отметил, что ему совершенно понятно, где была допущена ошибка, и что это непременно обсудят с командой. Ну а руководитель McLaren Андреа Стелла собственно вины команды и не отрицал. «Мы упустили победу для Оскара и подиум для Ландо»,— констатировал он. Впрочем, боссов McLaren нужно не только ругать, но и хвалить. Если бы не они, последний этап первенства, а он состоится 7 декабря в Абу-Даби, уже ничего бы не решал. Теперь же на старт выйдут сразу три гонщика с шансами на титул. Фаворит по-прежнему Норрис. От поднявшегося на второе место Ферстаппена его отделяет 12 очков, от опустившегося на третье Пиастри — 16. Значит, чтобы гарантировать себе титул в Абу-Даби, ему хватит финиша на месте не ниже третьего. Вопрос в том, сумеет ли он справиться с давлением и выдать нужный результат. Это непросто, когда в спину дышит четырехкратный чемпион мира.

Александр Петров