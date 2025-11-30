В России сокращается сеть региональных франчайзинговых магазинов

С начала года число франчайзинговых магазинов региональных сетей «Домашкино», «Жизньмарт» и «Малинка» снизилось в России на 10–15%. Работу прекратили 299 точек, следует из данных Infoline.

Сеть «Жизньмарт» сократилась на 14,9%, до 304 (53 закрытия), «Малинка» — на 9,6%, до 170 (18 закрытий). При этом наблюдается рост франшиз федеральных торговых сетей. На конец сентября в России работали 15,84 тыс. магазинов крупнейших франчайзинговых FMCG-сетей. С начала года показатель увеличился на 14,7%.

По оценкам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, малые форматы франчайзинга пользуются популярностью у предпринимателей из-за низких затрат на запуск — от 2 млн руб.— и быстрой окупаемости.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ритейлеры прошли оптимизацию».