Ритейлеры прошли оптимизацию

Популярность франшиз региональных торговых сетей падает. С начала года количество магазинов «Домашкино», «Жизньмарт» и «Малинка» снизилось на 9,6–14,9%, несмотря на общий рост рынка. Тенденция сопровождается экспансией франшиз федеральных торговых сетей, делающих ставку на этот канал в том числе из-за антимонопольных ограничений. Но в будущем крупные ритейлеры могут пересмотреть принципы работы с партнерами.

С начала года сеть франчайзинговых магазинов под брендом «Домашкино» сократилась на 13,2%, до 1,97 тыс. объектов на конец сентября, следует из данных Infoline. Работу прекратили 299 объектов. Аналогичный тренд аналитики зафиксировали и среди других региональных продуктовых франшиз. Сеть «Жизньмарт» сократилась на 14,9%, до 304 (53 закрытия), «Малинка» — на 9,6%, до 170 (18 закрытий). В ГК «Далимо» (держатель франшизы «Домашкино»), ГК «Жизньмарт» и ГК «Спар Миддл Волга» («Малинка») “Ъ” не ответили.

Снижение числа магазинов региональных франшиз происходит в условиях общего роста рынка. Согласно Infoline, на конец сентября в России работали 15,84 тыс. магазинов крупнейших франчайзинговых FMCG-сетей. С начала года показатель увеличился на 14,7%. По данным Franshiza.ru, в январе—сентябре 2025 года спрос на франшизы продуктовых магазинов вырос на 21% год к году. Малые форматы франчайзинга пользуются большой популярностью у предпринимателей благодаря низким затратам на запуск — от 2 млн руб.— и быстрой окупаемости, поясняет председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Новые открытия, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, обеспечивает в основном ребрендинг существовавших ранее объектов. В том числе под вывески федеральных брендов.

Количество магазинов «Около» (бренд X5) с начала года выросло более чем в три раза: с 1 тыс. до 3,25 тыс. Сеть «Первым делом» (ГК «Дикси») увеличилась на 11,4%, до 470 магазинов в сентябре. Единственная франшиза крупного ритейлера, теряющая позиции,— сеть «Фасоль» от Metro (см. “Ъ” от 10 сентября). В перспективе крупнейшие ритейлеры продолжат развитие франшиз. В X5 “Ъ” заявили, что «Около» планирует к концу 2026 году увеличить сеть до 8 тыс. магазинов в 60 субъектах.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов называет консолидацию рынка продовольственной розницы закономерной. Партнер One Story Ольга Сумишевская говорит, что рыночная доля крупнейших FMCG-сетей ежегодно растет на 1–1,5%. Их франшиза, по словам эксперта, обычно дороже, чем у региональных сетей, но для небольших предпринимателей она может быть более привлекательной за счет узнаваемости бренда. Их закупочная сила, как правило, также выше, поясняет господин Бурмистров.

Для самих федеральных сетей развитие франчайзинга, по словам госпожи Сумишевской, — способ поддержать экспансию в условиях ограниченных возможностей для органического роста. Господин Ванчугов поясняет, что на этот канал ритейлеры делают ставку в регионах, где сталкиваются с ограничениями на открытие магазинов со стороны Федеральной антимонопольной службы или очень маленьким рынком сбыта.

Аналитики Infoline указывают, что ритейлеры активно работают в рамках модели так называемой обратной франшизы.

Она предполагает, что франчайзи выступает инвестором открытия магазина, а управление бизнесом сеть ведет самостоятельно. Хотя Алексей Ванчугов предполагает, что период активного развития франчайзинга для федеральных ритейлеров будет краткосрочным: вскоре они перейдут к перераспределению проектов в пользу наиболее эффективных держателей франшиз. За счет этого можно снизить в том числе возможные репутационные риски.

