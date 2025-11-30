Вид сверху остался без изменений

Предпоследний перед зимним перерывом тур чемпионата России сохранил высочайшую плотность на верхушке таблицы. Лидером первенства остался «Краснодар», разгромивший — 5:0 — «Крылья Советов», а всего на очко от него отстают ЦСКА с «Зенитом». Зенитовцам, правда, чтобы удержаться вплотную за краснодарцами, пришлось как следует потрудиться. На своем поле они одолели «Рубин» со счетом 1:0.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Матч против «Крыльев Советов» превратил Джона Кордобу (на переднем плане) в лучшего бомбардира в истории «Краснодара»

В заключительный день 17-го тура, 30 ноября, свои матчи сыграли четыре клуба-гранда, и самый скучный из них — гранд, который выиграл предыдущий чемпионат России и лидирует в чемпионате нынешнем. Хотя краснодарской публике такое определение наверняка показалось бы скверным. Как это — скучный?! Наоборот, очень веселый. Приятно же наблюдать, когда твоя команда громит аутсайдера, который, кстати, и в первом круге по полной настрадался от футбольного флагмана. В августе «Краснодар» разнес «Крылья Советов» на выезде со счетом 6:0. Дома получилось чуточку скромнее — не полдюжины, а полдесятка голов без единого в ответ от самарцев.

Из этих пяти мячей выделялся тот, что во втором тайме забил Джон Кордоба. А все потому, что он был для него 69-м в матчах за «Краснодар». И Кордоба благодаря ему превратился в лучшего бомбардира в истории клуба, обскакав Федора Смолова.

У других «больших» клубов получалось не так гладко. Например, занятным образом проходила встреча в Санкт-Петербурге. «Зенит» в ней все время бродил рядышком с воротами «Рубина», которого дисквалификация ударного форварда Мирлинда Даку, такое было ощущение, лишила всякого желания заниматься чем-то, кроме нудной оборонительной работы. «Зенит» ломился в выставленные на его пути барьеры и никак не мог нащупать в них слабые участки. Трещинки — да, возникали, но крохотные. А перед перерывом «Рубин», только что такой боязливый, внезапно огрызнулся так, что «Зенит» еле ноги унес. Спасло озарение голкипера Дениса Адамова, среагировавшего на удар головой в упор, с трех метров Николы Чумича.

Терпение зенитовского тренера Сергей Семака лопнуло через четверть часа после отдыха — выпустил на поле освежать нападение томившихся на скамейке Жерсона и Александра Соболева. Ход сыграл, потому что это после скидки Соболева защитник Нину, поразительно ловко развернувшийся, подстраиваясь под нее, вогнал мяч в створ. «Зенит» удержался вплотную за «Краснодаром».

«Локомотив», отстающий от зенитовцев и идущих вровень с ними армейцев всего на два балла, в гостевой игре с «Ростовом» быстро открыл счет (Алексей Батраков записал в актив очередную результативную передачу — на Дмитрия Баринова), но это обстоятельство от проблем его не избавило. Проблемы создала и довольно резвая игра ростовчан, и некоторая безалаберность железнодорожников в собственных тылах. Однажды ею воспользовался Илья Вахания.

Он же свою команду под занавес первого тайма и подвел. Ситуация была с виду абсолютно безобидной: Батраков выполняет стандарт, вратарь Рустам Ятимов отбивает мяч так, что тот, взмыв высоко-высоко, опускается на краю штрафной, где нет ни одного игрока гостей. В общем, от Вахании многого не требовалось. Но он умудрился обработать мяч так неловко, что и без VAR было прекрасно видно: попал сам себе в руку. Николай Комличенко реализовал пенальти, а «Ростов» уже после перерыва настойчиво пытался доказать, что 1:2 для него не приговор. Но в конце концов, наседая, он нарвался не неприятность в виде очередной толковой атаки «Локомотива», увенчавшейся счастливым рикошетом от Жерзино Ньямси.

Ньямси уже на излете матча, правда, оживил интригу, повторив сюжет, связанный с Ильей Ваханией. Автор гола задел в штрафной ногу ростовского форварда Егора Голенкова, подарив хозяевам одиннадцатиметровый. Убил интригу голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, как-то прочувствовавший, в какой угол будет метить Алексей Миронов, и мяч взявший.

Единственным грандом, которому в этот вечер не суждено было добиться ничего стоящего, оказалось совершенно неубедительное пока московское «Динамо». Играло оно на выезде с соперником, у которого осенью все очень плохо. Побед в чемпионате «Ахмат» не одерживал с сентября, к этому матчу подошел с серией из трех поражений, в первом тайме, не разобравшись с динамовской подачей углового, позволил оппоненту выйти вперед.

Но сразу после паузы «Динамо» проворонило шустрый грозненский наскок, и Георгий Мелкадзе расстрелял голкипера Андрей Лунева. А из просто неудачного в катастрофически неудачный для гостей матч превратился после совсем уж дурацкой ошибки, лишний раз напомнившей о том, как плоха в этом сезоне динамовская оборона. Футболист «Ахмата» Дарко Тодорович выполнил нехитрый прострел с правого фланга. Защитник Леон Зайдензаль, похоже, просчитался, стараясь угадать его траекторию, но все равно повода поступать так, как поступил он, в том эпизоде было не разглядеть, как ни старайся. Не таким уже опасным был этот прострел. Арбитр Ян Бобровский, наверное, сам удивился, увидев, как Зайдензаль, словно волейболист, лупит по мячу ладонью, заставляя моментально назначить пенальти. Усман Ндонг не промахнулся, и «Динамо» еще сильнее увязло в серединке турнирной таблицы.

Алексей Доспехов