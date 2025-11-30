Воронежский «Факел» победил «Челябинск» и ушел на перерыв лидером Первой лиги

Воронежский футбольный клуб «Факел» обыграл «Челябинск» со счетом 2:0 в домашнем матче 21-го тура Первой лиги. Игра прошла 30 ноября на стадионе «Факел» в Воронеже и стала последней для местной команды в 2025 году.

Воронежцы открыли счет на 36-й минуте встречи: мяч после удара нападающего Белайди Пуси оказался в воротах гостей. Второй гол команда забила в компенсированное время: на 94-й минуте отличился вышедший на замену нападающий Мераби Уридия.

«Эмоции переполняли футболистов с первой до последней минуты. "Факел" забил по красивому голу в каждом из таймов, а также создал массу опасных подходов к воротам соперника. Уверен, что болельщики, не испугавшиеся прохладной погоды, ни разу не пожалели об этом на трибунах»,— написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Матч, по данным властей, посетили более 9 тыс. болельщиков.

По итогам встречи «Факел» сохранил первую строчку турнирной таблицы, набрав 48 очков после 21 проведенной игры. Следующие матчи воронежцы проведут уже после зимнего перерыва, в феврале-марте 2026 года.

«Факел» подошел к сегодняшней игре в статусе безусловного фаворита и лидера Первой лиги. Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в предыдущем туре воронежская команда одержала уверенную выездную победу над «Уфой» со счетом 0:4, закрепившись на первой строчке турнирной таблицы, которую занимала и ранее.

Сергей Калашников