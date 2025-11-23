«Факел» победил «Уфу» на выезде и закрепился на первом месте турнирной таблицы

Воронежский футбольный клуб «Факел» обыграл «Уфу» на выезде со счетом 0:4. Матч 20-го тура Первой лиги прошел сегодня на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поддержать «Факел» в Уфе приехали более 80 воронежских болельщиков

Фото: из Telegram-канала Александра Гусева Поддержать «Факел» в Уфе приехали более 80 воронежских болельщиков

Фото: из Telegram-канала Александра Гусева

Воронежцы открыли счет уже на второй минуте встречи: очко команде принес полузащитник Николай Гиоргобиани. Через пять минут еще один мяч в ворота хозяев поля закатил защитник Альберт Габараев. На 31-й минуте игры нападающий «Факела» Белайди Пуси реализовал пенальти. Первый тайм команды закончили со счетом 0:3.

Последний гол воронежцы забили на 64-й минуте матча. На этот раз отличился полузащитник Абдула Багамаев. После этого счет не менялся даже с учетом четырех дополнительных минут игрового времени.

«Уверенная игра, характер с первых минут и заслуженная, крупная победа в Уфе. Футболисты "Факела" смогли забить быстрые мячи, показать техничный и грамотный футбол»,— написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале и добавил, что «огнеопасных» на выезде поддержали более 80 болельщиков.

По итогам встречи «Факел» укрепился на первой строчке турнирной таблицы. Сезон выездных матчей в этом году закончился. До зимнего перерыва воронежцам предстоит провести еще одну встречу: в рамках 21-го тура они примут дома «Челябинск», который занимает шестое место в чемпионате. Игра запланирована на 18:00 30 ноября.

Алина Морозова