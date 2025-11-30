Семнадцатый тур

«Акрон»—«Пари Нижний Новгород» 1:2

Дзюба, 57 — Лесовой, 15; Босельи, 34 (пен.).

ЦСКА—«Оренбург» 2:0

Хотулёв, 55 (автогол); Мусаев, 83.

«Балтика»—«Спартак» 1:0

Титков, 60. Удаление: Манелов («Балтика»), 30.

«Краснодар»—«Крылья Советов» 5:0

Аугусту, 21; Сперцян, 40, 53 (пен.); Кордоба, 61; Тормена, 90.

«Ахмат»—«Динамо» (М) 2:1

Мелкадзе, 47; Ндонг, 84 (пен.) — Нгамалё, 26.

«Ростов»—«Локомотив» 1:3

Вахания, 20 — Баринов, 3; Комличенко, 41 (пен.); Ньямси, 77. Незабитый пенальти: Миронов («Ростов»), 90+2.

«Зенит»—«Рубин» 1:0

Нину, 69.

Турнирная таблица

И В Н П М O

1. «Краснодар» 17 11 4 2 34:10 37

2. ЦСКА 17 11 3 3 28:14 36

3. «Зенит» 17 10 6 1 32:12 36

4. «Локомотив» 17 9 7 1 35:21 34

5. «Балтика» 17 8 8 1 22:7 32

6. «Спартак» 17 8 4 5 25:22 28

7. «Рубин» 17 6 5 6 16:20 23

8. «Акрон» 17 5 6 6 22:24 21

9. «Динамо» (М) 17 5 5 7 26:25 20

10. «Ахмат» 17 5 4 8 21:25 19

11. «Ростов» 17 4 6 7 13:20 18

12. «Крылья Советов» 17 4 5 8 20:31 17

13. «Динамо» (Мх) 16 3 5 8 8:20 14

14. «Оренбург» 17 2 6 9 17:28 12

15. «Нижний Новгород» 17 3 2 12 11:28 11

16. «Сочи» 16 2 2 12 14:37 8

Матч «Сочи»—«Динамо» (Мх) пройдет сегодня.