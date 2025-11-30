Суд Москвы рассмотрит дело о растрате в банке «Клиентский»

В Никулинский районный суд Москвы поступило уголовное дело о хищении денег из банка «Клиентский». Об этом стало известно «Ъ». Потерпевшим по делу проходит в том числе покойный актер Олег Табаков. Среди основных обвиняемых — покойный советский баскетболист Андрей Лопатов, который занимал в банке пост предправления.

Дело об особо крупной растрате и легализации денег, полученных преступным путем, поступило в суд 21 ноября. Дата предварительного слушания пока не назначена. Суд рассмотрит один эпизод на 100 млн руб. из дела о хищениях более 14 млрд руб.

Помимо Андрея Лопатова, организаторами хищений в банке следствие считает бывшего совладельца «Клиентского» Александра Кленовского. Фигурантами также проходят бывшие гендиректоры компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин.

Лицензии банк «Клиентский» лишился в 2015 году. Тогда же после аудита было возбуждено дело. Никулинский суд дважды возвращал дело в Генпрокуратуру — 2019 году и в марте 2025-го. По информации «Ъ», подсудимые будут добиваться оправдания.

