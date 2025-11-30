Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Кредиты пригодились для хищения

Дело о растрате в банке «Клиентский» попробуют рассмотреть с третьей попытки

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратуре удалось настоять на проведении процесса по уголовному делу о хищении средств из банка «Клиентский», потерпевшим по которому проходит в том числе не доживший до конца расследования прославленный актер Олег Табаков, а среди основных обвиняемых — тоже уже умерший знаменитый советский баскетболист Андрей Лопатов. До этого суды дважды отправляли дело на доработку. Пока предметом разбирательства является один эпизод, на 100 млн руб., из «большого» дела о хищениях из кредитного учреждения более 14 млрд руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Никулинский райсуд столицы 21 ноября поступило уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Дата предварительного слушания пока не назначена. Речь идет лишь об одном эпизоде «большого» дела о хищении из банка «Клиентский» более 14 млрд руб., который ГСУ СКР за десять лет расследования смогло довести до суда. Его фигурантами являются экс-совладелец «Клиентского» Александр Кленовский, которому гособвинение отводит роль одного из организаторов преступления, бывшие гендиректоры компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер обеих фирм Наталья Дубровина.

Лицензии банк «Клиентский» лишился 3 июля 2015 года. К тому моменту у него было 42 тыс. вкладчиков, среди которых оказалось немало известных личностей. Например, крупные средства в этом кредитном учреждении держал тогдашний художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков (около 670 млн руб.).

После краха «Клиентского» в нем был проведен аудит, результаты которого легли в основу дела, возбужденного в июле 2015 года.

В деле, которое предстоит рассмотреть Никулинскому суду, речь идет о четырех кредитах на сумму 100,6 млн руб., выданных в период с апреля 2014 по май 2015 года.

Организаторами хищений в банке следствие считает бывших совладельцев «Клиентского» Александра Кленовского (35% акций) и многократного чемпиона страны по баскетболу, чемпиона мира, Европы и призера Олимпиады Андрея Лопатова (59%), занимавшего пост предправления кредитного учреждения, а также сменившего его в должности Илью Волосевича. Двое последних были заочно арестованы и объявлены в международной розыск. Андрей Лопатов в возрасте 64 лет скончался в США в 2022 году, а Илья Волосевич проживает в Латвии, где его в 2018 году задерживали, но в Россию так и не экстрадировали.

В сентябре 2013 года, следует из материалов дела, после проверки «Клиентского» Центробанком господа Кленовский, Лопатов и Волосевич, опасаясь, что обнаруживший множество нарушений регулятор вскоре отзовет у их банка лицензию, разработали план хищения находившихся в нем средств. Основным инструментом преступной схемы стали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на компании, подконтрольные организаторам аферы. Таким образом займы в «Клиентском» получили ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг», гендиректоры которых, учившиеся в школе в одном классе Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, были хорошо знакомы с господином Кленовским.

Весной 2014 года, говорится в деле, «Сантек» получил 30 млн руб., а «Простаринжиниринг» — 20 млн руб., а спустя год последовали новые кредиты на примерно такие же суммы. Получив деньги, заемщики по указанию организаторов махинаций тут же переводили их на счета третьих фирм, после чего средства обналичивались и похищались. Переводы денежных средств, по версии следствия, осуществляла бухгалтер Наталья Дубровина.

Дело было возвращено Никулинским судом в Генпрокуратуру дважды.

  • Первый раз — в декабре 2019 года. Одним из оснований стал тот факт, что «не были установлены конкретные источники, за счет которых были сформированы кредитные ресурсы банка» и в конечном итоге конкретные собственники похищенных денежных средств. Тогда в деле фигурировали только три экс-руководителя банка. В обновленной версии, которая дошла до Никулинского суда только в мае 2024 года, когда по двум эпизодам срок давности уже вышел, в деле появились Дмитрий Меренков, Константин Очеретин и Наталья Дубровина.
  • В марте 2025 года дело было во второй раз отправлено на доследование. И в этот раз одним из оснований возвращения материалов генпрокурору стало «отсутствие ссылки в обвинении на конкретных собственников» похищенных из банка денег. С этим согласился и Мосгорсуд, куда с апелляционным представлением обратился надзор.

И лишь Второй кассационный суд общей юрисдикции согласился с доводами замгенпрокурора Анатолия Разинкина. Например, он пришел к выводу, что владельцем всех имевшихся в «Клиентском» средств являлся сам банк как юридическое лицо.

В июле 2025 года истек срок давности и по второму фигурирующему в материалах эпизоду. Таким образом, теперь если дело и дойдет до обвинительного приговора, то все четверо не признающих своей вины подсудимых будут освобождены от отбытия наказания. Впрочем, сами они, по данным “Ъ”, намерены добиваться оправдания.

Олег Рубникович

