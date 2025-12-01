Торг, да не тот

Государство не смогло реализовать с торгов ранее национализированные активы ГК Raven Russia, на балансе юрлиц которой находится почти 2 млн кв. м складской недвижимости в Москве, Подмосковье, Петербурге и в других городах. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Такие итоги можно объяснить масштабом чека в 90 млрд рублей, который делает порог входа крайне высоким и доступным лишь ограниченному кругу игроков. В перспективе повторных торгов спрос может появиться при изменении условий сделки, например, при дроблении портфеля по регионам или снижении порога входа, что сделает предложение более доступным для большего числа инвесторов и повысит вероятность успешной реализации, говорят эксперты.

Национализированные активы крупнейшего владельца складской недвижимости в России ГК Raven Russia («Рейван Раша») не нашли покупателя. Аукционные торги по единому лоту стоимостью 90,09 млрд рублей были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, следует из итогового протокола. Организацией продажи занимается нынешний владелец активов Raven Russia — Росимущество.

В лот вошли доли и акции 17 юрлиц, зарегистрированных в разных регионах России: АО «Торос», АО «Кулон-Истра», АО «Кулон Девелопмент», АО «Ногинск-Восток», ООО «Феникс», ООО «Союз-Инвест», ООО «Дельта», ООО «Север Эстейт», ООО «ЕГ “Логистика”», ООО «Лига», ООО «Логопарк Дон», ООО «Логопарк “Обь”», ООО «КИП 1», ООО «Кстово Девелопмент».

В их числе три крупных объекта в Петербурге и Ленобласти, в частности логистический комплекс на Пулковском шоссе, 56, площадью около 36,5 тыс. кв. м, ранее принадлежавший ООО «Кулон СПб». Также в составе лота склады ООО «Гориго» площадью 87,4 тыс. кв. м, расположенные в непосредственной близости от Петербурга в производственной зоне Горелово (Ленобласть), и логопарк АО «Ресурс–Экономия» со складской площадью около 150 тыс. кв. м на Московском шоссе, 70, в Шушарах.

По общим подсчетам, на балансе всех выставленных на продажу компаний почти 2 млн кв. м складской недвижимости в Москве, Подмосковье, Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

ГК Raven Russia была основана в 2005 году британскими бизнесменами Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в готовые складские комплексы и в строительство новых логистических объектов в РФ. В 2022 году компания покинула российский рынок, передав контроль над бизнесом локальному менеджменту. В начале 2025 года по иску Генпрокуратуры активы Raven Russia были обращены в доход государства.

«Предложенный на торги портфель в целом представляет собой очень интересный актив,— говорит директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев.— Однако масштаб самого чека 90 млрд рублей — это крайне высокий порог входа, доступный лишь ограниченному кругу игроков, что и могло стать главной причиной отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей. Не исключено и наличие других факторов, которые не находятся в публичном поле».

По словам господина Князева, прежде всего активы Raven Russia могут быть интересны крупным инвесторам и институциональным структурам, включая фонды, а также игрокам, аффилированным с банковским сектором. Что касается объектов в Петербурге и Ленобласти, то они входят в число качественных и ликвидных активов в сильных локациях, что подтверждает их рыночную привлекательность.

Среди потенциальных покупателей можно рассматривать как крупных профессиональных игроков, входящих в топ-5 владельцев складской недвижимости, так и непрофильных игроков, например, финансово-промышленные группы или лидеров в других сегментах недвижимости, обладающих собственными свободными финансовыми ресурсами. Это позволит им выйти на новую для себя нишу и сразу занять лидирующую позицию на рынке, полагает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка.

Что касается перспектив повторных торгов, то спрос может появиться при изменении условий сделки: например, при дроблении портфеля по регионам или снижении порога входа. Это сделало бы предложение более доступным для большего числа инвесторов и повысило вероятность успешной реализации, указывает господин Князев.

Господин Чайка также высказывает мнение, что с учетом географического разброса объектов по разным регионам логичной выглядит стратегия разделения лотов по локациям, что помогло бы привлечь большее количество интересантов и обеспечить более выгодные условия продажи.

