Рубио пообещал Украине гарантии суверенитета после завершения конфликта

США рассчитывают, что Украина получит гарантии суверенитета и независимости после завершения российско-украинского конфликта, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Марко Рубио

Фото: File Photo / Reuters

Фото: File Photo / Reuters

«Цель, безусловно, состоит не только в прекращении войны,— сказал господин Рубио перед началом переговоров с украинской делегацией во Флориде (цитата по Reuters).— Я думаю, мы продолжим очень важную работу, опираясь не только на прогресс, достигнутый нами в Женеве, но и на прогресс, достигнутый в течение недели».

По словам Марко Рубио, цель США — добиться того, чтобы Украина «никогда больше не находилась в состоянии войны и обеспечила невероятное процветание для своего населения». По мнению госсекретаря США, Украина не может развиваться в условиях конфликта.

30 ноября в Майами проходит встреча Марко Рубио, спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с украинской делегацией. Axios со ссылкой на источники сообщало, что во время переговоров стороны должны согласовать оставшиеся пункты мирного плана. В начале следующей недели запланированы переговоры господина Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

