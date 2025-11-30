Продажи вторичного жилья в крупных городах России выросли почти на треть

В октябре в крупных городах России было заключено 60 тыс. сделок на рынке вторичной недвижимости. Это на 31,6% больше год к году. Результат стал рекордным с июля 2024 года, следует из данных ЦИАН.

Речь идет о 36 региональных агломерациях с населением от 500 тыс. человек. Средняя стоимость 1 кв. м вторичной недвижимости на этих рынках составляла в октябре 45,9 тыс. руб. (+8% год к году). Уровень предложения при этом начал снижаться — на ключевых региональных рынках в прошлом месяце продавалось 217 тыс. квартир. Это минимальное значение с июля 2024 года.

В Москве количество сделок со вторичным жильем увеличилось в октябре на 18,3% год к году, в Санкт-Петербурге — на 19,6%. В других крупных агломерациях — на 37,1%. В целом по стране — на 8%. Главной причиной роста спроса аналитики ЦИАН называют смягчение условий по ипотеке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продажи глубоко вторичны».