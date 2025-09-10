Франчайзи рискуют остаться на бобах

Несмотря на активный рост франшиз в сфере продуктового ритейла, у некоторых игроков наблюдается снижение количества торговых объектов. Так, например, случилось с развиваемой немецкой Metro в России сетью «Фасоль», у которой по состоянию на июль 2025 года оно сократилось почти на 9% год к году. Сейчас в этом сегменте большая конкуренция: свои франчайзинговые программы, в частности, запустили X5 Group и «Дикси». В такой ситуации удержать франчайзи довольно сложно.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В июле 2025 года число торговых точек сети «Фасоль», развиваемой исключительно по франчайзингу (формат «магазин у дома»), в целом по России составило 1,3 тыс., что на 8,7% меньше год к году, следует из подсчетов Infoline. При этом, по данным аналитиков, «Фасоль» входит в топ-5 продуктовых ритейлеров по числу действующих торговых объектов.

Эту сеть в России развивает немецкая Metro с 2012 года. По данным Franshiza.ru, на июнь 2025 года для франчайзи сети паушальный взнос составлял 100 тыс. руб., минимальный размер инвестиций для развития одного магазина — 500 тыс. руб. Обещаемый партнерам срок окупаемости этих вложений — от четырех месяцев.

В российском офисе Metro заявили “Ъ”, что количество магазинов может варьироваться в зависимости от сезона. «Партнеры нашей сети — это индивидуальные предприниматели и малый бизнес»,— добавили в компании. Приоритетным в Metro считают развитие «сети внутри сети», когда один партнер управляет сразу несколькими магазинами «Фасоль».

Впрочем, с начала этого года «Фасоль» значительно сократила свою маркетинговую активность на рынке франчайзинга, отмечает эксперт сайта Franshiza.ru Анна Рождественская. «Фасоль» также начала ужесточать требования к своим франчайзи, в том числе по отношению к наполнению магазинов и их внешнему виду, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«В жизненном цикле недорогих франшиз после стадии бурного роста наступает пауза, когда пересматриваются некоторые условия работы с текущими партнерами, чтобы сделать их бизнес более эффективным и прибыльным»,— отмечает госпожа Рождественская. В противном случае одномоментный выход большого числа партнеров из сети может повлечь репутационные риски и финансовые потери, добавляет эксперт.

В последние несколько лет в сегмент франшиз продуктового ритейла вышло сразу несколько крупных игроков. X5 Group по такой схеме стала развивать магазины «Около», «Дикси» — сеть «Первым делом». Это заметно усиливает конкуренцию, отмечает Анна Рождественская. По ее словам, конкуренцию ужесточает и то, что практически у каждого крупного ритейлера есть программа конверсионного франчайзинга, который предполагает быстрый и более дешевый переход от одного бренда к другому. В Москве и Подмосковье уже есть прецеденты, когда бывшие франчайзи «Фасоли» становились партнерами других активно развивающихся проектов, в том числе «Около», добавляет Михаил Бурмистров.

Органический рост ритейлеров уже не обеспечивает прежних темпов развития, поэтому для компаний отрасли развитие франчайзинга остается перспективным, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Франчайзинговые проекты становятся важным инструментом для развития B2B-продаж крупных ритейлеров, например X5 Group, «Дикси» и Metro, отмечают в Infoline. Эти компании закупают товары и поставляют их партнерам.

Крупнейшие франчайзинговые FMCG-проекты
Компания Бренд Год запуска Число магазинов на 31 июля 2025 года Изменение с начала 2025 года (%) ГК «Сладкая жизнь» «Авокадо» 2019 5826 75,2 X5 Group «Около» 2023 2501 149,9 ООО «Традиция» Алкомаркеты «Штофф» 2014 2260 0,7 ГК «Далимо» «Домашкино» 2020 1969 17,9 Metro «Фасоль» 2012 1316 –6,0 ГК «Дикси» «Первым делом» 2019 430 1,9 ГК «Жизньмарт» «Жизньмарт» 2020 327 –8,4 ГК «Спар Мидл Волга» «Малинка» 2016 172 10,3 «Калина-Малина» «Калина-Малина» 2024 136 0,7 ГК «Аникс» «Корзинка» 2008 108 0,9 «Апельсин-Сити» «Апельсин-Сити» 2023 16 Без изменений
Источник: Infoline.

За январь—июль 2025 года количество объектов франчайзинговых сетей увеличилось на 8,8%, до 15,1 тыс. Повышенный интерес к франшизам продуктового ритейла проявляют и сами предприниматели: спрос на такие проекты в январе—марте 2025 года увеличился в 2,4 раза год к году, по данным «Авито Бизнес 360».

Алина Мигачёва