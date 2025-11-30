«Сбер» запустил оплату через Alipay в Китае с помощью QR-кода

Сбербанк запустил оплату товаров и услуг в Китае через платформу Alipay с помощью QR-кода в приложении банка. Об этом сообщили «Ъ» источники, информацию подтвердили операторы поддержки «Сбера». Корреспондент «Ъ» успешно совершил таким образом два платежа.

Для оплаты нужно отсканировать QR-код в мобильном приложении Сбербанка и подтвердить платеж. Курс конвертации будет показан до оплаты.

При этом оператор поддержки «Сбера» предупредил о возможных ограничениях, которые могут возникнуть при совершении операций за границей. Комиссия при конвертации денег в валюту стран, в которых проходит платеж, может достигать 10%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Alipay раскодировался».