Alipay раскодировался

Сбербанк (MOEX: SBER) запустил возможность оплаты товаров и услуг в Китае с помощью QR-кода Alipay. Это самый масштабный зарубежный рынок по использованию локальных платежных решений внутри собственных приложений, который осваивают российские банки. Ранее подобные услуги стали предоставляться в странах бывшего СНГ, а также в Турции и Вьетнаме. Эксперты ожидают расширения как географии таких услуг, так и числа участников рынка. Однако при их использовании следует учитывать высокие курсы конвертации, а также периодически возникающие ограничения на зарубежных рынках.

Сбербанк запустил оплату товаров и услуг в Китае через свое приложение с помощью QR-кода на платформе Alipay, одной из двух крупнейших китайских платформ мобильных платежей. Об этом рассказали источники “Ъ” на финансовом рынке и подтвердили операторы поддержки банка. Корреспондент “Ъ” успешно протестировал новую опцию, сделав два платежа по QR-коду Alipay.

По данным The Asian Banker, на начало 2025 года возможность платежей через национальную платформу Alipay и глобальную Alipay+ (входят в экосистему Alibaba Group, принадлежат Ant Financial) поддерживалась в более чем 90 млн торговых точек в 66 странах.

В пресс-службе Сбербанка не ответили на запрос “Ъ”.

В 2025 году российские банки начали предлагать клиентам услуги по оплате с помощью QR-кода за рубежом. В середине марта Сбербанк и ВТБ, а также холдинг МТС (в него входит МТС-банк) объявили о запуске через собственные приложения оплаты товаров и услуг по QR-коду в Турции. В середине октября также одновременно Сбербанк и ВТБ объявили о запуске оплаты по QR-кодам во Вьетнаме. В конце октября холдинг МТС заявил, что оплату через QR-коды реализовал для Таиланда. Помимо этого, банки объявляли о реализации нового сервиса в странах ближнего зарубежья. В частности, клиенты ВТБ получили возможность оплачивать по QR-кодам товары и услуги в Киргизии и Таджикистане; у клиентов Сбербанка помимо этих двух стран такие возможности есть в Белоруссии и Узбекистане; у МТС — в Узбекистане, Азербайджане и Армении.

О тестировании оплаты с помощью QR-кодов за рубежом стало известно во второй половине 2024 года. В частности, информационный портал PLUSworld со ссылкой на руководителя отдела «Переводы» в департаменте трансакционного розничного бизнеса ВТБ Алексея Хранилова сообщал, что технологии банков способны обрабатывать большинство типов иностранных платежных QR-кодов (от 50% до 100%).

Чтобы совершить оплату, достаточно открыть мобильное приложение банка, отсканировать QR-код и подтвердить платеж. Более того, курс конвертации будет показан клиенту до проведения оплаты.

При этом платежные терминалы могут принадлежать любым зарубежным банкам без необходимости устанавливать специальное партнерство с российскими кредитными организациями. В частности, МТС в Турции для оплаты через QR-коды использует единый национальный стандарт QR-платежей QR TR (или TR Karekod). ВТБ во Вьетнаме для проведения оплаты использует стандарт VietQR, разработанный Национальной платежной корпорацией страны (NAPAS). «Наши банки полностью готовы к подобным интеграциям за рубежом»,— подтверждает руководитель направления информационных технологий и платежных систем Ассоциации банков России Анна Забавина.

Впрочем, при использовании такой услуги необходимо учитывать ее особенности. При этом в самих банках предупреждают, что данный способ оплаты «может быть доступен не везде». В частности, один из операторов поддержки Сбербанка предупредил, что «за границей на все операции могут наблюдаться ограничения». Кроме того, комиссия при конвертации средств в валюту государств, в которых проходит платеж, довольно высокая и может достигать 10%.

Тем не менее в условиях сохраняющихся ограничений для использования карт «Мир», а также расширяющихся препятствий для использования карт иностранных банков, оформленных на россиян, новый сервис будет иметь спрос со стороны российских граждан. «Банки будут продолжать пробовать облегчить расчеты российским туристам», но преимущественно в «относительно "дружественных" регионах, где есть достаточный турпоток», считает директор группы стратегического консультирования и трансформации Kept Александр Бугаков. «Инструмент оплаты по QR-кодам за рубежом будет расти и развиваться, в том числе и для клиентов других российских банков»,— отмечают в ВТБ.

Анна Абрамцева