Тренер волейбольной команды «Уралочка» Галина Карполь умерла на 85-м году жизни

Сегодня, 30 ноября, в возрасте 85 лет ушла из жизни Галина Карполь, мастер спорта СССР, заслуженный тренер и тренер команды «Уралочка», сообщил волейбольный клуб «Уралочка» в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола

«Всю свою игровую карьеру уроженка Свердловска посвятила родной «Уралочке», здесь же провела карьеру тренерскую - в дубле «Уралочки» готовила игроков для основной команды. А свою жизнь Галина Михайловна посвятила Николаю Карполю, став его музой, верной спутницей и главным другом. Галина Михайловна была прекрасным, душевным человеком, преданным другом, всегда готовым подставить плечо и одной из первых спешила на помощь», — сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Галина Карполь 12 лет играла сама и 12 лет тренировала других спортсменок в клубе «Уралочка».

«Галина Михайловна была не только выдающимся тренером, но и верным другом, опорой и поддержкой для многих из нас. Ее профессионализм, преданность волейболу и внимание к деталям вдохновляли поколения волейболистов. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — сообщил волейбольный клуб «Уралочка» в своем Telegram-канале.

Артем Путилов