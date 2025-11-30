Татарстанский спектакль «Мирас» в Минске посетили 66,5 тыс. зрителей

Татарстанский национальный спектакль «Мирас» в Минске посмотрели 66,5 тыс. зрителей. Всего прошло 44 представления, которые проходили при полной заполненности залов, сообщает пресс-служба Казанского государственного цирка.

Казанский цирк поблагодарил коллег из Белорусского государственного цирка за сотрудничество и гостеприимство. Представители цирка отметили, что совместная работа стала примером культурного диалога между народами России и Беларуси.

Премьера национального спектакля-фэнтези состоялась в июне текущего года в Казанском цирке. Постановка, стоившая около 100 млн руб., основана на символах татарской культуры и сказочных персонажах. Главным режиссером выступил Евгений Шевцов, руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Самые яркие кадры премьеры — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Влас Северин