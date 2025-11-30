Разгромное поражение от «Краснодара» стало для «Крыльев Советов» 400-м в высших лигах чемпионата России. Самарская команда по этому показателю лидирует среди отечественных клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

По состоянию на 30 ноября 2025 года «Крылья Советов» сыграли 943 матча в чемпионате России на высшем уровне. Чаще всего самарская команда проигрывала — 400 раз. При этом были одержаны 292 победы. Еще в 251 матче зафиксирован ничейный результат. Наивысшим достижением клуба является третье место в 2004 ооду.

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:0.

Андрей Сазонов