«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» и вышел в лидеры РПЛ

Выездной матч самарского футбольного клуба «Крылья Советов» против «Краснодара» завершился крупным поражением волжан в воскресенье, 30 ноября. Самарцы проиграли со счетом 5:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Матч проходил в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый гол забил Дуглас Аугусто на 21-й минуте. На 40-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество «Краснодара», а на 53-й минуте оформил дубль с пенальти. Джон Кордоба забил четвертый гол на 61-й минуте, а Витор Тормена поставил точку в матче на 90-й минуте.

В матче первого круга РПЛ «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счетом 6:0.

После 17 туров РПЛ «Краснодар» с 37 очками поднялся на первую строчку турнирной таблицы. «Крылья Советов» с 17 баллами находятся на 11-й строчке.

Георгий Портнов