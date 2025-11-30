Зятя экс-главы краевого суда Кубани обвиняли в покупке земли в нацпарке Сочи

«Ъ» узнал подробности дела в отношении Алексея Щепотина — зятя экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Он привлекался по делу о мошенничестве с участком земли в Красной Поляне. 28 ноября Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности.

Уголовное дело в отношении Алексея Щепотина было возбуждено в конце 2024 года. По данным суда, он приобрел по льготной цене у мэрии Сочи участок площадью 0,8 га в Красной Поляне. Земля не подлежит продаже, так как частично находится в Сочинском национальном парке. Господина Щепотина обвинили в особо крупном мошенничестве и заключили под стражу.

Передача участка была оформлена четырьмя решениями Адлерского райсуда. Их выносил с 2011 по 2013 год судья Юрий Филонов, который подал в отставку в 2019 году — вскоре после ухода Александра Чернова с должности председателя Краснодарского крайсуда. По версии следствия, Алексей Щепотин и его сообщники вводили суд в заблуждение, зная о том, что участок не подлежит продаже, а администрация Сочи не вправе распоряжаться особо охраняемыми землями.

Подробнее — в материале «Ъ» «В нацпарке нашлось место для зятя судьи».