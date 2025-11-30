В нацпарке нашлось место для зятя судьи

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования Алексея Щепотина, зятя экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Благодаря цепочке судебных решений господин Щепотин приобрел по льготной цене у мэрии Сочи участок земли в Красной Поляне, который продаже не подлежал, поскольку частично лежит в границах национального парка. Дело недавно было прекращено по сроку давности.

Центральный районный суд Сочи 28 ноября опубликовал решение о прекращении в связи с истечением срока давности уголовного преследования предпринимателя Алексея Щепотина, одного из ответчиков по делу об изъятии имущества экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Господин Щепотин в материалах гражданского процесса указан как муж дочери высокопоставленного кубанского судьи.

Как следует из судебного постановления, Алексея Щепотина обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном при приобретении участка площадью 0,8 га в Красной Поляне, часть которого расположена в границах особо охраняемой природной территории — Сочинского национального парка.

По данным следствия, Алексей Щепотин вместе с неустановленными лицами разработал и реализовал незаконную схему приобретения территории, изначально находившейся в аренде ООО «Кубань-Дом-Строй».

Учредителем строительной компании был сочинский предприниматель Эдуард Кагосян (Карась), которого убили в Адлере в октябре 2010 года. Семья господина Кагосяна, который был женат на дочери местного влиятельного бизнесмена Лиане Сырцовой, контролировала значительные активы в Сочи. По неофициальной информации, после гибели мужа Лиана Сырцова из опасений за свою жизнь была готова передать часть имущества семьи другим лицам.

Получение участка в Красной Поляне Алексеем Щепотиным было оформлено четырьмя решениями Адлерского райсуда, вынесенными в период с 2011 по 2013 год. Сначала суд обязал мэрию Сочи переоформить право аренды с ООО «Кубань-Дом-Строй» на Алексея Щепотина, затем за ним было признано право собственности на два незавершенных объекта, числившихся как лечебно-оздоровительный комплекс. Потом суд позволил изменить разрешенный вид использования территории с рекреационного на индивидуальное жилое строительство.

Последним решением суд обязал администрацию Сочи продать участок Алексею Щепотину по льготной цене без проведения торгов как собственнику расположенной на территории недвижимости (два четырехэтажных здания).

Примечательно, что все четыре решения выносил судья Адлерского райсуда Юрий Филонов, который подал в отставку в 2019 году, вскоре после ухода с должности председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова.

Уголовное дело в отношении Алексея Щепотина было возбуждено в конце 2024 года, вскоре после подачи Генпрокуратурой иска об изъятии в казну РФ имущества Александра Чернова, его родственников и других лиц на общую сумму 13 млрд руб. Обвиняемый Щепотин был заключен под стражу. По версии следствия, господин Щепотин и его неустановленные сообщники вводили суд в заблуждение, зная о том, что участок не подлежит продаже, а администрация Сочи не вправе распоряжаться особо охраняемыми землями — федеральной собственностью.

