Поведение Александра Большунова сочли отталкивающим

Очередной российский лыжный сезон начался с громкого скандала, из-за которого одной из ярчайших звезд отечественного спорта, трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, кажется, грозят очень суровые санкции. На первом этапе Кубка России в Кировске Большунов оказался в центре внимания, когда толкнул на бортик после финиша полуфинального спринтерского забега Александра Бакурова, травмировав соперника. Это уже не первый подобный срыв выдающегося спортсмена, но на сей раз реакция на его поведение в лыжном сообществе была, в отличие от предыдущих случаев, крайне негативной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Большунов считает, что за инцидент на первом этапе Кубка России в Кировске его могут дисквалифицировать «гонок на пять»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Александр Большунов считает, что за инцидент на первом этапе Кубка России в Кировске его могут дисквалифицировать «гонок на пять»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила о том, что 2 декабря проведет экстренное заседание своего президиума, на котором будут рассмотрены «обстоятельства инцидента», происшедшего 29 ноября и вызвавшего «глубокую озабоченность» структуры. В этот день в городе Кировске Мурманской области состоялись соревнования в мужском спринте свободным стилем в рамках открывавшего российский лыжный сезон этапа Кубка России. По существу, для отечественных лыжников, с 2022 года отстраненных от международных соревнований, он в период изоляции является основной серией состязаний. Говоря об инциденте в Кировске, федерация подчеркнула, что «ситуация, в результате которой пострадал спортсмен Александр Бакуров, является недопустимой и не соответствует тем нормам поведения, которые ФЛГР неизменно отстаивает». Структура напомнила, что «выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте независимо от их причин и обстоятельств», а «безопасность участников» — ее «абсолютный приоритет».

Речь идет о чрезвычайно громком ЧП, в центре которого оказалась одна из ярчайших спортивных звезд России. Именно Александр Большунов был главным героем представлявшей ее сборной на предыдущей зимней Олимпиаде. Она состоялась в Пекине в феврале 2022 года, то есть непосредственно перед началом специальной военной операции на Украине, вылившейся для отечественной спортивной отрасли в целый пакет санкций. На пекинской Олимпиаде Большунов завоевал три золота, а также серебро и бронзу. Кроме этих наград в его послужном списке еще множество различных престижных призов, добытых до отстранения, таких как золото чемпионата мира, трофей за первенство в общем зачете Кубка мира.

В Кировске во время полуфинального спринтерского забега Александр Большунов, до этого не попавший в десятку на 15-километровой гонке свободным стилем, вел жесткую борьбу с молодым и не имеющим пока по-настоящему серьезных достижений Александром Бакуровым. В результате фаворит потерял равновесие и, заняв последнее место, не вышел в финал. Признаков нарушений со стороны Бакурова судьи не обнаружили.

После финиша Большунов, явно недовольный тем, как вел себя соперник, подъехал к нему со спины и резко толкнул на огораживающий трассу рекламный баннер. Итогом толчка было падение Бакурова, который после него мог ходить, только прихрамывая.

Позже из слов самого лыжника, а также функционеров ФЛГР стало известно, что у Александра Бакурова диагностирован сильный ушиб мягких тканей. Из-за травмы он может пропустить не только второй этап Кубка России (в Тюмени с 4 по 7 декабря), но и третий (в Чусовом с 11 по 14 декабря).

Александр Большунов, комментируя свои действия на канале «Россия 1», давал понять, что Александр Бакуров фактически спровоцировал его на них, сказав, что «ему не понравилось отношение Бакурова на дистанции». При этом Большунов не скрывал, что, по его мнению, руководители лыжного спорта к нему предвзято относятся, а он «единственный, наверное, спортсмен, которого все прекрасно любят в кавычках». Александр Большунов предположил, что его дисквалифицируют «гонок на пять».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лыжник Александр Бакуров

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Лыжник Александр Бакуров

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сразу после окончания спринта судьи и в самом деле дисквалифицировали 28-летнего Александра Большунова за «неуважительное отношение к соперникам» и «неспортивное поведение». Но — только на одну, причем уже прошедшую гонку. В отличие от травмированного Александра Бакурова, в той, что завершала 30 ноября программу этапа (в ней лыжники бежали 15 км классическим стилем), Большунов участие принял и снова потерпел провал, очутившись на 13-й позиции. Однако совсем скоро выяснилось, что на этом история не закончилась.

В биографии Александра Большунова уже бывали подобные срывы. Например, в январе 2021 года на этапе Кубка мира в Лахти он на финише эстафеты на высокой скорости врезался (у экспертов не было сомнений, что намеренно) в опередившего его финна Йони Мяки. Но Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) ограничилась условной дисквалификацией россиянина — соревнований он не пропускал. Без серьезных последствий осталась и его стычка с Сергеем Устюговым в марте этого года на чемпионате России в Казани. Он венчал прошлый сезон, оказавшийся удивительно неудачным для Большунова. Только что доминировавший на внутренних соревнованиях, он начал регулярно проигрывать и в классификации Кубка России остался третьим после Савелия Коростелева и Сергея Ардашева.

На сей раз, кажется, последствия срыва могут быть иными. Дело хотя бы в реакции лыжного сообщества на него.

Она была по сравнению с предыдущими ЧП, после которых многие сочувствовали Александру Большунову, чрезвычайно негативной. Целый ряд известных лыжников — те же Коростелев с Ардашевым, Александр Терентьев, Юлия Ступак, Сергей Волков — публично осудили Большунова за «нападение со спины», призвав ФЛГР чувствительно наказать его. К такого рода мерам, судя по всему, готова и президент федерации Елена Вяльбе. Она охарактеризовала «Матч ТВ» кировский инцидент как «уже практически рукоприкладство», заметив, что «в любом случае, если будет принято решение о дисквалификации на какое-то количество гонок, оно будет вынесено сразу, уже начиная с Тюмени».

Спортивный менеджер Андрей Митьков, оценивая «несомненно некрасивый проступок» Александра Большунова, назвал его «неприемлемым для взрослого и титулованного спортсмена» и обратил внимание на то, что раньше «какие-то нарушения ему прощались». Между тем эксперт указал на то, что в отечественном спорте было «немало прецедентов, когда поблажки в отношении нарушающих дисциплину знаменитостей приводили к печальным для них последствиям и даже краху карьеры».

Алексей Доспехов