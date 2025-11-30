Видимые и невидимые герои кинопроизводства

1 декабря в Москве стартует четвертый Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний», который продлится до 7 декабря. В его основной конкурс вошли восемь фильмов, оценивать которые будет жюри во главе с режиссером Александром Велединским. О программе киносмотра рассказывает Юлия Шагельман.

Кадр из фильма «Без оглядки» Наталии Кончаловской

Фото: 23MMOON Production Кадр из фильма «Без оглядки» Наталии Кончаловской

Фото: 23MMOON Production

Представляя конкурсные фильмы четвертого «Зимнего», его программный директор Наталья Мокрицкая и генеральный директор Максим Королев, как всегда, говорили о их жанровом разнообразии и свободе авторского высказывания. Вопрос этой самой свободы встал перед организаторами буквально на следующий день после презентации: одну из отобранных в конкурс картин — «Социализацию» Анны Волконской — пришлось из него убрать из-за продолжающегося конфликта между режиссером и продюсерами Наталией Гориной и Платоном Эмихом («Продюсерский центр "СПбГИКиТ-Дебют"»). Постановщица и сценаристка, которую отстранили от финального монтажа, сняла свое имя из титров фильма, между ней и продюсерами продолжается судебное разбирательство. Ранее по той же причине лента была убрана из программы фестиваля «Короче».

В конкурсе «Зимнего» ее в итоге заменил фильм Савелия Осадчего «Мальчик-птица», премьера которого состоялась в августе именно на «Короче». Там актер Денис Хохрин, сыгравший выпустившегося из детдома юношу с уникальным голосом, получил приз за лучшую мужскую роль.

Для остальных семи участников конкурса показ на «Зимнем» будет премьерным. Среди них «Холодное сердце» Владимира Котта — современная вариация «Снегурочки» Островского, действие которой перенесено в наши дни; драма Егора Бероева «Кукла» о молодой женщине, разыскивающей дочь, которую она родила в тюрьме; абсурдистская комедия Евгения Лаврентьева «Свобода», которую автор называет «ироничным памфлетом о нескромном обаянии буржуазии, сделанным с любовью к объектам иронии»; фантастический фильм Екатерины Задориной «Мальчик и робот», герои которого выживают в постапокалиптическом мире, и криминальная драма Артура Григорьева «Навар». Также в конкурсную программу вошли два фильма о людях в экстремальных обстоятельствах: «Пастбища богов» Анара Аббасова, где действие разворачивается в диких горах Памира, и «Цинга» Владимира Головнева о мире ямальских оленеводов, куда попадает молодой миссионер.

Выбирать среди этих картин лучшую будет жюри, в состав которого вошли режиссер Юрий Быков, актриса Екатерина Вилкова, журналист, продюсер и программный директор ММКФ Иван Кудрявцев, продюсер Юлия Мишкинене и актер Денис Власенко.

Откроется «Зимний» уже по традиции документальным фильмом, посвященным заметной фигуре отечественного кинематографа. На прошлых трех фестивалях это были ленты об Алексее Балабанове, Алексее Германе-старшем и сценаристе Анатолии Гребневе.

В этом году героем фильма открытия стал киновед и культуролог Кирилл Разлогов, скончавшийся в 2021 году. Сняла картину его дочь, продюсер Анастасия Разлогова, это ее режиссерский дебют.

Помимо конкурсных показов на фестивале пройдут программы «Зимний — детям» и «Выбор программного директора» — в нее вошли лучшие фильмы других российских киносмотров этого года: «Нового движения», «Короче», «Духа огня» и «Окна в Европу». Ретроспектива «Легенды московской авторской школы» в этому году посвящена 80-летию Никиты Михалкова и состоит из его картин: снятой еще в качестве курсовой работы во ВГИКе «И эти губы, и глаза зеленые…», дипломной работы «Спокойный день в конце войны» и фильмов «Раба любви» и «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Кроме того, в рамках фестиваля 4 декабря пройдет кинорынок, где будут представлены 11 фильмов, находящихся на разной стадии производства. Деловая программа «Зимнего» включает четыре мероприятия: круглый стол «Невидимые герои кинопроизводства», посвященный специалистам, чья работа остается за кадром, и дискуссии по темам «Кинобатл интересов: артисты vs агенты vs продюсеры», «Проблемы и перспективы арт-кинорынка России» и «Фестивальная жизнь российского кино в 2025 году».